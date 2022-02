(Di giovedì 10 febbraio 2022) Inel6, a, sono a ‘’. O meglio, sono 21 i dipendenti della Sociosanitariaimpiegati neidistrettuali ae che chiedono di trovare, nelle prossime settimane, una soluzione dignitosa e soprattutto che sia in continuità. 21 dipendenti della Sociosanitaria“Non bastano più le rassicurazioni messe a verbale dal Sindaco diche ad oggi non si traducono in azioni concrete a tutela dei”tuonano iCisl fp e Uiltucs die del Lazio . “ Il ritardo ...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia e Ardea, servizi sociali nel distretto Roma 6, l’allarme dei Sindacati: «Lavoratori a rischio occupazionale» -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia Ardea

Il Corriere della Città

Grave incidente sulla Via del Mare a: 27enne in condizioni critiche L'impatto è avvenuto intorno alle 15.30. Stando alle prime informazioni disponibile l'auto, condotta da un 84enne di...Sono iniziate oggi, con lo spostamento dei primi animali, le operazioni di trasferimento dei cani difinora ospitati all'interno del canile "Alba Dog" di. Nello specifico, a margine dell'approvazione degli atti amministrativi necessari e delle verifiche effettuate dagli Uffici ...I servizi sociali nel distretto Roma 6, a Pomezia e Ardea, sono a ‘rischio’. O meglio, sono 21 i dipendenti della Sociosanitaria Pomezia impiegati nei servizi sociali distrettuali a rischio ...Prosegue, come anticipato nelle scorse settimane, l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Ardea per la tutela dei cani randagi recuperati lungo il ...