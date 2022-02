Polizze obbligatorie per medici e ospedali, arriva il regolamento. Ma manca l’indennizzo automatico per il paziente danneggiato (Di giovedì 10 febbraio 2022) arrivano le Polizze obbligatorie per medici, infermieri, ospedali e cliniche. Ma manca un meccanismo di indennizzo automatico ed immediato attraverso un fondo pubblico per il paziente danneggiato. E questo a prescindere dalla colpa del personale sanitario. Con il risultato che i tempi per il risarcimento resteranno lunghi perché legati a quelli del contenzioso. In compenso, a cinque anni dalla legge Gelli, la Conferenza Stato-Regioni ha finalmente varato il regolamento attuativo che fissa i requisiti minimi per le coperture assicurative. E’ un passaggio importante se si pensa che, secondo l’Anaao Assomed, il sindacato che rappresenta i medici dirigenti pubblici, il provvedimento consentirà di coprire i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022)no leper, infermieri,e cliniche. Maun meccanismo di indennizzoed immediato attraverso un fondo pubblico per il. E questo a prescindere dalla colpa del personale sanitario. Con il risultato che i tempi per il risarcimento resteranno lunghi perché legati a quelli del contenzioso. In compenso, a cinque anni dalla legge Gelli, la Conferenza Stato-Regioni ha finalmente varato ilattuativo che fissa i requisiti minimi per le coperture assicurative. E’ un passaggio importante se si pensa che, secondo l’Anaao Assomed, il sindacato che rappresenta idirigenti pubblici, il provvedimento consentirà di coprire i ...

