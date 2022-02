Politano | «Spalletti è un gran lavoratore Con noi parla tanto | ci trasmette serenità»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L’attaccante del Napoli, Matteo, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club. “Giocare a Napoli è emozionante. Abbiamo un mese impegnativo, con tanti scontri diretti, proveremo a vincerli tutti, poi dopo questo percorso potremo fare le nostre valutazioni. Finito questo mese mancheranno dieci partite e poi vediamo come siamo messi”. Su: “è unde, con i 5 cambi è aiutato perché con una rosa come la nostra per lui il compito è più semplice. La mano del mister si vede in campo. Con noi, citanta. Anche Gattuso l’anno scorso fece un lavoro eccezionale. Indosso una maglia importante, sono contento di essere qui, avverto l’affetto dei ...