Pochettino tiene sulle spine Donnarumma | «Non so chi giocherà contro il Real»

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Continua il dualismo trae Keylor Navas in casa Paris Saint Germain:non scioglie le riserve in vista delMadrid Mauricioin conferenza stampa ha nuovamente affrontato la questionee il ballottaggio con Keylor Navas. Ecco le sue parole in vista della sfida di Champions LeagueilMadrid: BALLOTTAGGIO – «Sono molto contento dei miei portieri, per quel che riguarda il rendimento sono contento sia di Keylor che di. Ora pensiamo alla garail Rennes, poi decideremo chi dei duein Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24.

