PlayStation 5 avrà i comandi vocali: ecco il nuovo “Hey PlayStation” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Google Assistant, Alexa, Siri… ed ora anche PlayStation con il suo nuovo assistente vocale. La compagnia nipponica ha presentato i suoi nuovi comandi vocali, attualmente già disponibili nel canale beta del sistema operativo di PS4 e PS5. “Hey, PlayStation!”, ecco l’assistente vocale di Sony – 10022022 www.computermagazine.itTra le novità che vengono introdotte nel canale beta di PlayStation, ce n’è una particolarmente interessante che potremmo definire “innovativa” – almeno per il mondo dei videogiochi. Laddove Google, Amazon ed Apple sono da anni impegnate a migliorare e sostenere i loro assistenti vocali, lo stesso non si può dire con i videogiochi. Dopo un timido tentativo di Microsoft con i ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Google Assistant, Alexa, Siri… ed ora anchecon il suoassistente vocale. La compagnia nipponica ha presentato i suoi nuovi, attualmente già disponibili nel canale beta del sistema operativo di PS4 e PS5. “Hey,!”,l’assistente vocale di Sony – 10022022 www.computermagazine.itTra le novità che vengono introdotte nel canale beta di, ce n’è una particolarmente interessante che potremmo definire “innovativa” – almeno per il mondo dei videogiochi. Laddove Google, Amazon ed Apple sono da anni impegnate a migliorare e sostenere i loro assistenti, lo stesso non si può dire con i videogiochi. Dopo un timido tentativo di Microsoft con i ...

Sandro_983 : @Mariang68677283 @RambaldoMeland7 Eh certo... La mattina deve dormire il ragazzino, poi deve avere la colazione a l… - Black_Wolf197 : RT @InstantGamingIT: The Last Of Us Remake per PS5 avrà una storia più lunga e sarà caratterizzato da una fedeltà visiva che supera di gran… - InstantGamingIT : The Last Of Us Remake per PS5 avrà una storia più lunga e sarà caratterizzato da una fedeltà visiva che supera di g… -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation avrà Microsoft: app store aperti a tutti senza vincoli ...comunicato viene infine confermato che l' acquisizione di Activision Blizzard non avrà nessuna conseguenza per Sony. Call of Duty e altri popolari titoli saranno sempre disponibili sulla PlayStation, ...

OlliOlli World Recensione: Roll7 raggiunge il Gnarvana Andiamo allora a vedere più nel dettaglio cosa ne pensiamo, nella versione testata su PlayStation 4 ... no? La storia andrà avanti livello dopo livello, con il nostro protagonista che avrà l'aiuto ...

PlayStation 5 avrà i comandi vocali: ecco il nuovo “Hey PlayStation” Computer Magazine ...comunicato viene infine confermato che l' acquisizione di Activision Blizzard nonnessuna conseguenza per Sony. Call of Duty e altri popolari titoli saranno sempre disponibili sulla, ...Andiamo allora a vedere più nel dettaglio cosa ne pensiamo, nella versione testata su4 ... no? La storia andrà avanti livello dopo livello, con il nostro protagonista chel'aiuto ...