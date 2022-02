Play-off possibili in BundesLiga: la posizione del Bayern! (Di giovedì 10 febbraio 2022) possibili Play-off in BundesLiga. La lega tedesca vuole introdurre questa nuova formula per rendere più avvincente il campionato troppo spesso vinto dal Bayern Monaco. E’ proprio il club bavarese che si schiera a favore di questo possibile cambiamento dell’organizzazione della BundesLiga. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il Bayern sarebbe disposto ad accettare i Play-off nonostante possa essere la squadra maggiormente svantaggiata alla luce degli ultimi 10 campionati vinti su 12. BundesLiga, Play Off, DFLSulla questione ha parlato il nuovo presidente del DFL, Donata Hopfen: ‘‘Com’ è noto, ci sono idee diverse per quanto riguarda il format del campionato, ma queste sono attualmente lontane da una decisione e ancor meno dall’essere implementate. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 10 febbraio 2022)-off in. La lega tedesca vuole introdurre questa nuova formula per rendere più avvincente il campionato troppo spesso vinto dal Bayern Monaco. E’ proprio il club bavarese che si schiera a favore di questo possibile cambiamento dell’organizzazione della. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il Bayern sarebbe disposto ad accettare i-off nonostante possa essere la squadra maggiormente svantaggiata alla luce degli ultimi 10 campionati vinti su 12.Off, DFLSulla questione ha parlato il nuovo presidente del DFL, Donata Hopfen: ‘‘Com’ è noto, ci sono idee diverse per quanto riguarda il format del campionato, ma queste sono attualmente lontane da una decisione e ancor meno dall’essere implementate. ...

