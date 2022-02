Pil Italia: l’Ue rivede al ribasso le stime, al 4,1% (dal 4,3%previsto) nel 2022. (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il rallentamento del robusto rimbalzo partito in primavera, già previsto, spiega la Commissione, è risultato più acuto per l'ondata di infezioni Covid-19, i prezzi dell'energia e le continue interruzioni sul lato dell'offerta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il rallentamento del robusto rimbalzo partito in primavera, già previsto, spiega la Commissione, è risultato più acuto per l'ondata di infezioni Covid-19, i prezzi dell'energia e le continue interruzioni sul lato dell'offerta L'articolo proviene da Firenze Post.

