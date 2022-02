Piero Pelù, la moglie Gianna Fratta e le figlie: la vita e il rapporto del cantautore con “l’inferno” dell’eroina (Di giovedì 10 febbraio 2022) A 60 anni ma ancora pronto a stupire e stupirsi musicalmente, Piero Pelù ha voluto ricordare i momenti salienti della sua carriera con e senza i Litfiba. Tra i temi più scottanti il rapporto con alcuni colleghi e rivali, il terribile impatto della droga sulla sua generazione di musicisti ed un feedback, decisamente positivo, sui musicisti di oggi. Piero Pelù ha compiuto 60 anni: la carriera e la strage dell’eroina Piero Pelù ha compiuto 60 anni e non si è ancora ritirato dalle scene: in questo momento si prepara per il tour L’ultimo girone, che lo vede di nuovo al fianco dei Litfiba per un canto del cigno della band. Non ci sono però solo ricordi positivi nella sua carriera: la lotta all’eroina che coinvolse (e distrusse) molti suoi compagni di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) A 60 anni ma ancora pronto a stupire e stupirsi musicalmente,ha voluto ricordare i momenti salienti della sua carriera con e senza i Litfiba. Tra i temi più scottanti ilcon alcuni colleghi e rivali, il terribile impatto della droga sulla sua generazione di musicisti ed un feedback, decisamente positivo, sui musicisti di oggi.ha compiuto 60 anni: la carriera e la strageha compiuto 60 anni e non si è ancora ritirato dalle scene: in questo momento si prepara per il tour L’ultimo girone, che lo vede di nuovo al fianco dei Litfiba per un canto del cigno della band. Non ci sono però solo ricordi positivi nella sua carriera: la lotta all’eroina che coinvolse (e distrusse) molti suoi compagni di ...

