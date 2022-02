Piero Pelù: brani, compagna, figlie e patrimonio del cantautore italiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Piero Pelù, chi è: il cantautore, fondatore del gruppo rock Litfiba, è certamente uno degli artisti italiani più atipici e anticonvenzionali nel panorama della musica italiana. Piero Pelù: vero nome, esordi e fondazione dei Litfiba Piero Pelù è uno dei cantanti più noti in Italia: l’artista, atipico ed eccentrico, ha riscosso un discreto successo anche all’estero con i suoi brani. Il cantautore, all’anagrafe Pietro Pelù, è nato a Firenze il 10 Febbraio 1962, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Sin da bambino, l’artista ha cominciato ad appassionarsi al mondo della musica, nutrendo una particolare predilezione per il genere rock. Durante l’adolescenza, ha frequentato il liceo classico e ha fondato la band Mugnions, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022), chi è: il, fondatore del gruppo rock Litfiba, è certamente uno degli artisti italiani più atipici e anticonvenzionali nel panorama della musica italiana.: vero nome, esordi e fondazione dei Litfibaè uno dei cantanti più noti in Italia: l’artista, atipico ed eccentrico, ha riscosso un discreto successo anche all’estero con i suoi. Il, all’anagrafe Pietro, è nato a Firenze il 10 Febbraio 1962, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Sin da bambino, l’artista ha cominciato ad appassionarsi al mondo della musica, nutrendo una particolare predilezione per il genere rock. Durante l’adolescenza, ha frequentato il liceo classico e ha fondato la band Mugnions, ...

