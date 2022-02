Piazze e monumenti al buio in Toscana | la protesta dei sindaci contro il caro energia - Le foto

Advertising

La protesta dei Comuni: tremila città hanno lasciato al buio lee ipiù importanti di CLAUDIA MARINSono circa 3mila i comuni che alle 19 hanno spento le luci e lasciato per 30 minuti, ponti,al buio . Da Napoli a Torino, passando per Roma e Reggio Emilia, una protesta simbolica per richiamare l'attenzione del governo sul peso del caro bollette che incide sui ...Monumenti simbolo, piazze, palazzi e municipi spenti per mezz’ora anche negli altri comuni della città metropolitana per mettere in evidenza il tema del caro-bollette. Obiettivo: chiedere al governo d ...VENEZIA, PIAZZA SAN MARCO – Una delle piazze più belle del mondo, celebre per le sue proporzioni e per l’integrità architettonica. Vi si affacciano monumenti di straordinaria bellezza e di grande ...