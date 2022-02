Piacenza, indagato anche il deputato Foti (Fdi) per corruzione e traffico di influenze illecite. L’imprenditore intercettato: “È un ladrone” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il deputato di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, attualmente ricoverato Covid, è indagato nell’inchiesta della procura di Piacenza sul presunto “sistema” di corruzione diffusa nei comuni della provincia emiliana che ha portato in carcere i sindaci di Cerignale e Corte Brugnatella e ai domiciliari quello di Bobbio. Risponde a piede libero di corruzione e di traffico di influenze illecite. Tra l’altro L’imprenditore Nunzio Susino, secondo la ricostruzione dell’accusa, gli avrebbe consegnato 3.000 euro “al fine di ottenere il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio” da parte dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Piacenza, Erika Opizzi, anche lei di Fratelli d’Italia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ildi Fratelli d’Italia Tommaso, attualmente ricoverato Covid, ènell’inchiesta della procura disul presunto “sistema” didiffusa nei comuni della provincia emiliana che ha portato in carcere i sindaci di Cerignale e Corte Brugnatella e ai domiciliari quello di Bobbio. Risponde a piede libero die didi. Tra l’altroNunzio Susino, secondo la ricostruzione dell’accusa, gli avrebbe consegnato 3.000 euro “al fine di ottenere il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio” da parte dell’assessore all’Urbanistica del Comune di, Erika Opizzi,lei di Fratelli d’Italia e ...

