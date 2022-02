Piacenza, corruzione in appalti e voto di scambio: 11 arresti e altri 26 indagati. Coinvolti sindaci e imprenditori (Di giovedì 10 febbraio 2022) Associazione a delinquere, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della libertà del procedimento di scelta del contraente, frode nelle pubbliche forniture, falso materiale e ideologico commesso dal pubblico ufficiale, truffa e voto di scambio. Sono le ipotesi di reati contestate, a vario titolo, nell’indagine dei carabinieri, coordinata dalla procura di Piacenza, che ha portato a un blitz con 11 arresti e altre 4 misure cautelari. L’inchiesta che conta 37 indagati coinvolge imprenditori edili, sindaci e funzionari tecnici degli enti locali dell’Alta Val Trebbia e del capoluogo emiliano. Quattro le persone finite in carcere, mentre per altre 7 il giudice per le indagini preliminari ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Associazione a delinquere, concussione,, abuso d’ufficio, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della libertà del procedimento di scelta del contraente, frode nelle pubbliche forniture, falso materiale e ideologico commesso dal pubblico ufficiale, truffa edi. Sono le ipotesi di reati contestate, a vario titolo, nell’indagine dei carabinieri, coordinata dalla procura di, che ha portato a un blitz con 11e altre 4 misure cautelari. L’inchiesta che conta 37coinvolgeedili,e funzionari tecnici degli enti locali dell’Alta Val Trebbia e del capoluogo emiliano. Quattro le persone finite in carcere, mentre per altre 7 il giudice per le indagini preliminari ha ...

