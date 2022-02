Pfizer e BioNTech non hanno «citato lo Stato della Danimarca per mancati guadagni» ? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 4 febbraio 2022 su Facebook è Stato pubblicato un post in cui si sostiene che la casa farmaceutica statunitense Pfizer e l’azienda tedesca di biotecnologia BioNTech, produttrici di uno dei vaccini anti Covid-19, avrebbero citato «lo Stato della Danimarca per mancati guadagni PERCHÉ COME SAPETE LA Danimarca HA SOSPESO» la campagna vaccinale. Come prova viene allegata un’immagine che mostra lo screenshot di un articolo pubblicato sul sito del canale in lingua tedesca N-tv che riporta la presunta notizia. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale delle due aziende citate. Come hanno verificato i colleghi ... Leggi su facta.news (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 4 febbraio 2022 su Facebook èpubblicato un post in cui si sostiene che la casa farmaceutica statunitensee l’azienda tedesca di biotecnologia, produttrici di uno dei vaccini anti Covid-19, avrebbero«loperPERCHÉ COME SAPETE LAHA SOSPESO» la campagna vaccinale. Come prova viene allegata un’immagine che mostra lo screenshot di un articolo pubblicato sul sito del canale in lingua tedesca N-tv che riporta la presunta notizia. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale delle due aziende citate. Comeverificato i colleghi ...

