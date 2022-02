Perinetti | Spalletti? Ha difeso il Napoli con un capolavoro di diplomazia

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Perinetti: 'Spalletti ha difeso il Napoli da facili entusiasmi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Perinetti: 'Spalletti ha difeso il Napoli da facili entusiasmi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Perinetti: 'Spalletti ha difeso il Napoli da facili entusiasmi' - napolimagazine : IL PENSIERO - Perinetti: 'Spalletti ha difeso il Napoli da facili entusiasmi' - apetrazzuolo : IL PENSIERO - Perinetti: 'Spalletti ha difeso il Napoli da facili entusiasmi' -

Ultime Notizie dalla rete : Perinetti Spalletti

Napoli Magazine

Giorgio, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su ... Quest'estateha sempre detto che la priorità era non vendere nessuno e questo è ...Ultime notizie calcio Napoli - Giorgio, direttore sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto ...Giorgio Perinetti, dirigente sportivo ... Una parola sul Napoli. "Fa bene Spalletti a non far uscire certe ambizioni, ha difeso il Napoli da se stesso e dai facili entusiasmi con un capolavoro di ...Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio: "Fa bene Spalletti a non far uscire certe ambizioni, ha difeso il Napoli da se stesso e dai facili entusiasmi con un ...