Perché adottare un cane adulto (come ha fatto Tiziano Ferro) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Gratitudine, dolcezza, calma e molto altro. Sono tanti i benefici e i vantaggi dell’adozione di un quattrozampe senior. Ecco quali, spiegati dall'Ente nazionale protezione animali Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 febbraio 2022) Gratitudine, dolcezza, calma e molto altro. Sono tanti i benefici e i vantaggi dell’adozione di un quattrozampe senior. Ecco quali, spiegati dall'Ente nazionale protezione animali

SiculaMente_ : RT @rumba_magica: Sapete perché bisognerebbe adottare? Per questo. #Camilla, 48 ore nella sua nuova famiglia. 96 ore prima era in strada. #… - Silvia72011422 : RT @rumba_magica: Sapete perché bisognerebbe adottare? Per questo. #Camilla, 48 ore nella sua nuova famiglia. 96 ore prima era in strada. #… - froyey : livello di esaurimento: mi metto a piangere vedendo annunci di cani da adottare perché poverini mi dispiace non poterli prendeee tutti - helmvergara1 : RT @rumba_magica: Sapete perché bisognerebbe adottare? Per questo. #Camilla, 48 ore nella sua nuova famiglia. 96 ore prima era in strada. #… - VPauciulo : RT @rumba_magica: Sapete perché bisognerebbe adottare? Per questo. #Camilla, 48 ore nella sua nuova famiglia. 96 ore prima era in strada. #… -

