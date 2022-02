Per la morte del maresciallo Cerciello il pg chiede la conferma dell'ergastolo per Elder e 24 anni per Hjorth (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - conferma dell'ergastolo per Lee Elder Finnegan e 24 anni per Christian Gabriel Natale Hjorth. Sono queste le richieste del sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano, al termine della requisitoria nella corte d'Assise d'Appello, nel processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ucciso con undici coltellate il 26 luglio 2019 davanti a un hotel in zona Prati, a Roma. Entrambi gli imputati erano stati condannati in primo grado all'ergastolo. Christian Gabriel Natale Hjorth - ha spiegato il sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano nel corso della requisitoria - "ha programmato tutto l'intervento, ma non è l'autore materiale. Per questo, chiedo la ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI -per LeeFinnegan e 24per Christian Gabriel Natale. Sono queste le richieste del sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano, al terminea requisitoria nella corte d'Assise d'Appello, nel processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega ucciso con undici coltellate il 26 luglio 2019 davanti a un hotel in zona Prati, a Roma. Entrambi gli imputati erano stati condannati in primo grado all'. Christian Gabriel Natale- ha spiegato il sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano nel corsoa requisitoria - "ha programmato tutto l'intervento, ma non è l'autore materiale. Per questo, chiedo la ...

