“Penso solo a lui”: Giacomo Urtis confessa, dichiarazione d’amore sconvolgente (Di giovedì 10 febbraio 2022) Giacomo Urtis, arriva la confessione inaspettata: ecco chi è l’uomo che gli ha rubato il cuore nella casa del Grande Fratello Vip. Giacomo Urtis al GF Vip (screenshot YouTube)Il chirurgo Giacomo Urtis, da poco uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, ha rivelato di avere una cotta per un suo ex coinquilino. Si tratta di Barù, l’affascinante enologo che ha conquistato il cuore di molti concorrenti della casa. Entrambi molto schietti, tra Urtis e Barù si era instaurato un rapporto di vero e proprio odio-amore e i due spesso si ritrovavano a scherzare insieme. “Avevo in mente solo lui”: arriva la candida ammissione di Giacomo Urtis Barù al GF Vip (screenshot YouTube)Stando alle ultime dinamiche, sembrerebbe che il ... Leggi su specialmag (Di giovedì 10 febbraio 2022), arriva la confessione inaspettata: ecco chi è l’uomo che gli ha rubato il cuore nella casa del Grande Fratello Vip.al GF Vip (screenshot YouTube)Il chirurgo, da poco uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, ha rivelato di avere una cotta per un suo ex coinquilino. Si tratta di Barù, l’affascinante enologo che ha conquistato il cuore di molti concorrenti della casa. Entrambi molto schietti, trae Barù si era instaurato un rapporto di vero e proprio odio-amore e i due spesso si ritrovavano a scherzare insieme. “Avevo in mentelui”: arriva la candida ammissione diBarù al GF Vip (screenshot YouTube)Stando alle ultime dinamiche, sembrerebbe che il ...

