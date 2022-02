“PensAMi”: è online il simulatore per gli scenari pensionistici (Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA – È online “PensAMi”, il nuovo simulatore ideato per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico. “PensAMi” permette a tutti, senza autenticazione, di verificare i possibili scenari pensionistici considerata l’attività lavorativa svolta. Rispondendo a poche domande, l’utente ha subito accesso alle informazioni sulle principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe aver L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Inps, 5mln di pensionati sotto i 1000 euro. Licenziamenti, immigrati, ultime sulla riforma pensioni Stop alla rivalutazione delle pensioni lungo 3 anni! Tassi terzo trimestre 2019 Cessione Quinto Pensioni Tassi soglia 1 trimestre 2020: ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA – È”, il nuovoideato per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico. “” permette a tutti, senza autenticazione, di verificare i possibiliconsiderata l’attività lavorativa svolta. Rispondendo a poche domande, l’utente ha subito accesso alle informazioni sulle principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe aver L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Inps, 5mln di pensionati sotto i 1000 euro. Licenziamenti, immigrati, ultime sulla riforma pensioni Stop alla rivalutazione delle pensioni lungo 3 anni! Tassi terzo trimestre 2019 Cessione Quinto Pensioni Tassi soglia 1 trimestre 2020: ...

Advertising

zazoomblog : “PensAMi”: è online il simulatore per gli scenari pensionistici - #“PensAMi”: #online #simulatore - Lopinionista : “PensAMi”: è online il simulatore per gli scenari pensionistici - GabrieleBecatti : È online “PensAMi”, #pensione a misura, il nuovo servizio #INPS che permette agli utenti di conoscere il proprio fu… - 2didenari : È online dal 25 gennaio“PensAMi”, il nuovo simulatore ideato dall’@INPS_it utile a capire quando andremo in… - alfer1959 : PENSAMI Inps, online il simulatore della pensione futura: come funziona -