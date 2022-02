Pechino 2022, Visintin di bronzo: “Aspettavo questo giorno da otto anni” (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Aspettavo questa medaglia da otto anni”. Questa tutta l’emozione di Omar Visintin dopo il bronzo storico conquistato nello snowboardcross maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. “A Sochi 2014 arrivai da favorito e poi venni eliminato nei quarti, anche a PyeongChang 2018 successo la stessa cosa e uscii addirittura prima. Adesso sono arrivato un po’ meno favorito, ma sapevo di avere buone chances” ha aggiunto l’azzurro dopo la gara. “Sono partito nella big final con la consapevolezza che avrei potuto giocare le mie carte, poi raggiungere il podio è una cosa diversa – racconta Visintin – . Adesso ci riposiamo qualche ora per goderci questo risultato, da domani ci concentriamo sulla prova a squadra dove siamo in lizza per ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) “questa medaglia da”. Questa tutta l’emozione di Omardopo ilstorico conquistato nello snowboardcross maschile alle Olimpiadi invernali di. “A Sochi 2014 arrivai da favorito e poi venni eliminato nei quarti, anche a PyeongChang 2018 successo la stessa cosa e uscii addirittura prima. Adesso sono arrivato un po’ meno favorito, ma sapevo di avere buone chances” ha aggiunto l’azzurro dopo la gara. “Sono partito nella big final con la consapevolezza che avrei potuto giocare le mie carte, poi raggiungere il podio è una cosa diversa – racconta– . Adesso ci riposiamo qualche ora per godercirisultato, da domani ci concentriamo sulla prova a squadra dove siamo in lizza per ...

