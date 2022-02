Pechino 2022 | storica medaglia da Omar Visintin

(Di giovedì 10 febbraio 2022) A dicembre era stato protagonista di un brutto infortunioapre la giornata a, con una splendida. Al collo l’azzurro si mette, nell’SBX maschile, uno storico bronzo. Per i colori azzurri è l’ottavaalle Olimpiadi cinesi ed è la prima nella specialità introdotta, in campo maschile sono a Torino 2o06.Visentin, dopo aver perso qualche decimo in partenza ha recuperato sul finale, superando all’ultima curva l’austriaco Julian Lueftner. Leggi anche:, delusione Moioli: “Devo leccarmi le ferite” Unache vale doppio considerando il brutto infortunio rimediato a dicembre solo nella seconda gara di Coppa del Mondo a Montafon, appena dopo aver concluso al ...

Advertising

Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - news_mondo_h24 : Olimpiadi di Pechino 2022, niente SuperG per Sofia Goggia - morena_faenza : RT @ilpost: Omar Visintin ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard ai Giochi invernali -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

AGI - Omar Visintin è medaglia di bronzo nello snowboardcross ai Giochi olimpici di. Visintin, 32 anni, altoatesino, già vicecampione del mondo e otto volte vincitore in Coppa del mondo nella spettacolare specialità del snowboardcross, nella finale svoltasi al 'Genting ...Ottava medaglia per l'Italia ai Giochi di: l'azzurro Omar Visintin ha vinto la medaglia di bronzo nella big final dello snowboardcross. Oro all'austriaco Alessandro Haemmerle e argento al canadese Eliot Grondin. Si tratta del ...7.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della 10 km in tecnica classica con partenza a intervalli femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022 Orario, programma, Tv, ...Elena Curtoni è pronta, anzi prontissima, in vista dell’attesissimo superG di domani, valido per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Anche se la pattuglia azzurra non vedrà al via Sofia ...