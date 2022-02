Pechino 2022, Sofia Goggia salta il supergigante: l’Italia schiera Brignone e Bassino (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sofia Goggia non prenderà parte al supergigante femminile di Pechino 2022 in programma venerdì 11 febbraio. La campionessa bergamasca ha svolto due giri di allenamento in supergigante nella mattinata di giovedì, poi ha deciso di rientrare in villaggio olimpico e continuerà a monitorare la propria situazione fisica insieme allo staff della Commissione Medica FISI. Al via della gara l’Italia schiererà Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. La squadra azzurra si presenta sulla scorta dei sei successi stagionali in Coppa del Mondo su sette appuntamenti: tre con Brignone (St. Moritz, Zauchensee e Garmisch), due con Goggia (Lake Louise e Val d’Isère) e uno con Curtoni ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 10 febbraio 2022)non prenderà parte alfemminile diin programma venerdì 11 febbraio. La campionessa bergamasca ha svolto due giri di allenamento innella mattinata di giovedì, poi ha deciso di rientrare in villaggio olimpico e continuerà a monitorare la propria situazione fisica insieme allo staff della Commissione Medica FISI. Al via della garaschiererà Federica, Marta, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. La squadra azzurra si presenta sulla scorta dei sei successi stagionali in Coppa del Mondo su sette appuntamenti: tre con(St. Moritz, Zauchensee e Garmisch), due con(Lake Louise e Val d’Isère) e uno con Curtoni ...

