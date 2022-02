Pechino 2022, slittino: trionfo Germania sull’Austria, Italia quinta nella staffetta a squadre (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’Italia ha chiuso al quinto posto la Team Relay, la staffetta a squadre con cui è terminato il programma dello slittino alle Olimpiadi di Pechino 2022. Gli Azzurri, orfani di Dominik Fischnaller risultato positivo al Covid dopo il bronzo individuale, si sono battuti con onore senza però riuscire a sovvertire il pronostico. La vittoria infatti è andata alla Germania (Geisenberger, Ludwig e Wendl/Arlt), che per 80 millesimi ha preceduto l’Austria (Egle, Kindl e Steu/Koller) rispettando quindi le attese della vigilia. I tedeschi si impongono così per la terza volta in altrettante team relay olimpiche, visto che il format è presente ai Giochi da Sochi 2014. Il podio è stato completato dalla Lettonia di Tiruma, Aparjods e Bots/Plume. OLIMPIADI Pechino ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’ha chiuso al quinto posto la Team Relay, lacon cui è terminato il programma delloalle Olimpiadi di. Gli Azzurri, orfani di Dominik Fischnaller risultato positivo al Covid dopo il bronzo individuale, si sono battuti con onore senza però riuscire a sovvertire il pronostico. La vittoria infatti è andata alla(Geisenberger, Ludwig e Wendl/Arlt), che per 80 millesimi ha preceduto l’Austria (Egle, Kindl e Steu/Koller) rispettando quindi le attese della vigilia. I tedeschi si impongono così per la terza volta in altrettante team relay olimpiche, visto che il format è presente ai Giochi da Sochi 2014. Il podio è stato completato dalla Lettonia di Tiruma, Aparjods e Bots/Plume. OLIMPIADI...

