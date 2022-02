Pechino 2022: Russia, 'pattinatrice Valieva non è stata sospesa dai Giochi' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Pechino, 10 feb. (Adnkronos) - La federazione russa di pattinaggio artistico ha respinto la notizia che la sensazione adolescente Kamila Valieva è stata sospesa dalla competizione olimpica femminile della prossima settimana. "Kamila non è stata sospesa dalle Olimpiadi", ha detto la portavoce della federazione Olga Yermolina all'agenzia di stampa statale Tass. La dichiarazione è arrivata dopo che il giornale Sport Express ha affermato che la quindicenne campionessa europea Valieva non avrebbe potuto competere la prossima settimana a Pechino, dove è una delle principali contendenti per l'oro. La Valieva aveva aiutato la Russia a vincere l'evento a squadre lunedì, ma la cerimonia della medaglia deve ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022), 10 feb. (Adnkronos) - La federazione russa di pattinaggio artistico ha respinto la notizia che la sensazione adolescente Kamiladalla competizione olimpica femminile della prossima settimana. "Kamila non èdalle Olimpiadi", ha detto la portavoce della federazione Olga Yermolina all'agenzia di stampale Tass. La dichiarazione è arrivata dopo che il giornale Sport Express ha affermato che la quindicenne campionessa europeanon avrebbe potuto competere la prossima settimana a, dove è una delle principali contendenti per l'oro. Laaveva aiutato laa vincere l'evento a squadre lunedì, ma la cerimonia della medaglia deve ...

Advertising

Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - Affaritaliani : Olimpiadi, Visintin bronzo (snowboard cross). Goggia rinuncia al supergigante - Star_70_ : Frassinoro brinda agli skimen: sono in quattro alle Olimpiadi di Pechino -