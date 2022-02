Pechino 2022: pattinaggio velocità, olandese Schouten oro nei 5000 metri e Lollobrigida 4/a (Di giovedì 10 febbraio 2022) Pechino, 10 feb. - (Adnkronos) - Irene Schouten vince la medaglia d'oro nei 5000 metri del pattinaggio velocità ai Giochi invernali di Pechino 2022. L'olandese trionfa con il tempo di 6'43"51 (nuovo record olimpico) davanti alla canadese Isabelle Weidemann (6'48"18) e alla ceca Martina Sablikova (6'50"09). Quarto posto per l'azzurra Francesca Lollobrigida (6'51"76). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022), 10 feb. - (Adnkronos) - Irenevince la medaglia d'oro neidelai Giochi invernali di. L'trionfa con il tempo di 6'43"51 (nuovo record olimpico) davanti alla canadese Isabelle Weidemann (6'48"18) e alla ceca Martina Sablikova (6'50"09). Quarto posto per l'azzurra Francesca(6'51"76).

