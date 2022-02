Pechino 2022: medico Fisi, 'Goggia può farcela per la discesa, valuteremo insieme' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Pechino, 10 feb. - (Adnkronos) - "Sta abbastanza bene, se non avesse una gara tra poco saremmo più tranquilli. La rinuncia al SuperG è dovuta a motivi medici e tecnici. Sofia ha messo gli sci solamente mercoledì, è inutile sprecare energie senza la giusta preparazione. Ora avremo qualche giorno in più a disposizione per aumentare i carichi di lavoro, andare in progressione e trovare la fiducia. A breve ci sarà un ulteriore controllo al ginocchio, per capire come risponde. Poi capiremo le sue sensazioni per poter prendere tutti insieme la decisione". Il medico della Fisi Andrea Panzeri ha fatto il punto sulle condizioni di Sofia Goggia in vista della discesa libera olimpica in programma il prossimo martedì: "Stiamo lavorando in modo graduale e progressivo per trovare la forma e le giuste ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022), 10 feb. - (Adnkronos) - "Sta abbastanza bene, se non avesse una gara tra poco saremmo più tranquilli. La rinuncia al SuperG è dovuta a motivi medici e tecnici. Sofia ha messo gli sci solamente mercoledì, è inutile sprecare energie senza la giusta preparazione. Ora avremo qualche giorno in più a disposizione per aumentare i carichi di lavoro, andare in progressione e trovare la fiducia. A breve ci sarà un ulteriore controllo al ginocchio, per capire come risponde. Poi capiremo le sue sensazioni per poter prendere tuttila decisione". IldellaAndrea Panzeri ha fatto il punto sulle condizioni di Sofiain vista dellalibera olimpica in programma il prossimo martedì: "Stiamo lavorando in modo graduale e progressivo per trovare la forma e le giuste ...

Advertising

Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | La star del pattinaggio artistico russo Kamila Valieva, 15enne, è risultata positiva alla trimetazid… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Ottava medaglia per l'Italia alle Olimpiadi invernali: è il bronzo di Omar Visintin nello snowboard… - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia dei Giochi siamo andati a podio in sette discipline diverse ?????? #HomeOfTheOlympics… - luiginosnidero : Pechino 2022, l'Italia è pazza del curling: ecco i meme più divertenti sul web -