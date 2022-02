Pechino 2022, l’ombra del doping sulla 15enne baby star russa del pattinaggio Kamila Valieva (video) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un controverso caso di presunto doping irrompe alle Olimpiadi invernali di Pechino. A renderlo particolarmente spinoso è l’età della protagonista, la 15enne Kamila Valieva. Una ragazzina russa, dunque erede di una trazione di splendide atlete bambine, ma anche di poderosi scandali doping. Valieva è a sua volta uno straordinario talento: è stata l’unica donna a eseguire un salto quadruplo ai Giochi, ha portato la sua squadra all’oro ed era la favorita per la gara individuale. Fino a che tracce di triametazidina, un agente metabolico prescritto per il trattamento di angina e vertigini, non sono state rilevate, secondo quanto riferito dai media russi, nelle sue analisi. l’ombra del doping su Kamila ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un controverso caso di presuntoirrompe alle Olimpiadi invernali di. A renderlo particolarmente spinoso è l’età della protagonista, la. Una ragazzina, dunque erede di una trazione di splendide atlete bambine, ma anche di poderosi scandaliè a sua volta uno straordinario talento: è stata l’unica donna a eseguire un salto quadruplo ai Giochi, ha portato la sua squadra all’oro ed era la favorita per la gara individuale. Fino a che tracce di triametazidina, un agente metabolico prescritto per il trattamento di angina e vertigini, non sono state rilevate, secondo quanto riferito dai media russi, nelle sue analisi.delsu...

Advertising

Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - DuroBelinda : RT @repubblica: Francesca Lollobrigida, che peccato: quarta nei 5000. 'Mi sono addormentata' [dal nostro inviato Mattia Chiusano] https://t… - HDblog : Grindr mette in 'bolla' gli atleti LGBTQ+ di Pechino 2022: 'Così garantiamo la privacy' -