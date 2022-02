Pechino 2022 | i risultati aggiornati giorno per giorno | tutte le medaglie assegnate

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L’attesa è finita. Venerdì 4 febbraio si accende il braciere olimpico, momento che darà il via ufficialmente alle Olimpiadi invernali di. Ma già da mercoledì 2 febbraio si comincia con le prime gare, l‘Italia sarà protagonista da giovedì 3 febbraio con il torneo di doppio misto di curling. Sportface.it vi terrà, notte e, su tutto quello che accade in Cina: dirette scritte,, parole dei protagonisti, programmi e tanto altro. Qui sotto potrete trovare iper, conleper non perdervi davvero nulla di questa edizione olimpica ...

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : #Pechino2022, oggi in tv la combinata maschile di #scialpino: l'orario e come vederla #Beijing2022 #Olympics… - infoitsport : LIVE - Pattinaggio velocità, 1500 metri femminili con Lollobrigida: Pechino 2022 (DIRETTA) -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Buongorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km in tecnica classica con partenza a intervalli femminile delle Olimpiadi di, terza gara del programma femminile a cinque cerchi per quel che riguarda lo sci di fondo. Si assegna l'unico titolo olimpico femminile in una gara distance contro il cronometro rimasta ...Segui le Olimpiadi invernali dianche con la newsletter del Corriere. Ogni giorno le ultime notizie sugli atleti italiani a: vincitori, gare, record e medaglie. Puoi iscriverti ...Sarà Giacomo Bertagnolli il portabandiera dell’Italia nella cerimonia d’apertura dei Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022 che si svolgeranno ...Un buon caffè per cominciare questa notte olimpica con le trasmissioni di Rai Sport. Si comincia alle 2 con Pechino Live, Rai2. Il meglio della giornata di ieri e il racconto di quella odierna, con ...