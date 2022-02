Pechino 2022, curling: Italia sconfitta all’esordio, la Gran Bretagna vince 7-5 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Comincia con una sconfitta il cammino dell’Italia maschile nel torneo olimpico di curling. A Pechino, nella ventiquattresima edizione delle Olimpiadi 2022, la squadra capitanata da Joel Retornaz si arrende per 7-5 alla Gran Bretagna. Partita equilibrata per sei end, poi gli scozzesi fanno vedere le loro qualità e confermano di essere una delle squadre che si giocherà una medaglia. Prossimo impegno di Mosaner e compagni, questa notte alle 2:05, contro la Svezia. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’Italia IL REGOLAMENTO Pechino 2022, IL PROGRAMMA DI OGGI IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTI GLI AZZURRI IN GARA OGGI: GLI ORARI La partita comincia bene per gli azzurri che mettono a segno due punti nel primo end, una ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Comincia con unail cammino dell’maschile nel torneo olimpico di. A, nella ventiquattresima edizione delle Olimpiadi, la squadra capitanata da Joel Retornaz si arrende per 7-5 alla. Partita equilibrata per sei end, poi gli scozzesi fanno vedere le loro qualità e confermano di essere una delle squadre che si giocherà una medaglia. Prossimo impegno di Mosaner e compagni, questa notte alle 2:05, contro la Svezia. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO, IL PROGRAMMA DI OGGI IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTI GLI AZZURRI IN GARA OGGI: GLI ORARI La partita comincia bene per gli azzurri che mettono a segno due punti nel primo end, una ...

