Pavia | nessuno ha sue notizie da mesi | la trovano morta nel vano ascensore

Ritrovata senza vita dopo due mesi dalla scomparsa. Il ritrovamento del cadavere avvenuto per caso. La vittima una donna di 40 anni. Sara LemLem Ahmed FacebookEra scomparsa dalla sua casa di Vigevano – in provincia di Pavia – la sera del 4 dicembre. nessuno ne aveva più avuto notizie finché intorno alle ore 15.30 dell'8 febbraio alcuni operai l'hanno trovata morta all'interno di un stabile di via Giordano, abbandonato da tempo. Il corpo di Sara LemLem Ahmed, 40 anni, olandese di origine eritree, si trovava nel vano che avrebbe dovuto ospitare l'ascensore, a una profondità di poco più di un metro e mezzo. Da una prima ricognizione del corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza. La donna indossava gli stessi abiti della sera in cui era scomparsa

