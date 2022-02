Pattinaggio artistico, Yuzuru Hanyu sfiora il leggendario quadruplo axel: a un passo dal mito, poi la caduta – VIDEO (Di giovedì 10 febbraio 2022) Yuzuru Hanyu non è riuscito a salire sul podio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il giapponese ha mancato l’appuntamento col terzo oro consecutivo ai Giochi, ma ha sfiorato l’ingresso nella leggenda perché è andato a un passo dall’eseguire correttamente in quadruplo axel dopo il programma libero: sarebbe stato il primo uomo a riuscirci. Il nipponico è purtroppo caduto, ma il suo gesto segna questa edizione della rassegna a cinque cerchi. Di seguito il VIDEO del quadruplo axel fallito da Yuzuru Hanyu. VIDEO Yuzuru Hanyu caduta quadruplo axel Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022)non è riuscito a salire sul podio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il giapponese ha mancato l’appuntamento col terzo oro consecutivo ai Giochi, ma hato l’ingresso nella leggenda perché è andato a undall’eseguire correttamente indopo il programma libero: sarebbe stato il primo uomo a riuscirci. Il nipponico è purtroppo caduto, ma il suo gesto segna questa edizione della rassegna a cinque cerchi. Di seguito ildelfallito daFoto: Lapresse

Advertising

Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | La star del pattinaggio artistico russo Kamila Valieva, 15enne, è risultata positiva alla trimetazid… - Coninews : Emozioni e medaglie nel pattinaggio artistico sul ghiaccio, tanti auguri di buon compleanno a Carolina #Kostner! ??… - astrahoshi : io non so nulla di pattinaggio artistico meno di 0 ma piace a mio padre e quindi questi giorni l’ho seguito e mi ro… - ciccolombo : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | La star del pattinaggio artistico russo Kamila Valieva, 15enne, è risultata positiva alla trimetazidina, a… - monchildnj : Mi sa come ha reagito Sunghoon alla medaglia d’oro di Nathan Chen… boh Il pattinaggio artistico non è solo “tecnica… -