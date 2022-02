Pattinaggio artistico, Pechino 2022: Nathan Chen dopo il tanto agognato oro: “Grazie mamma, questo risultato è tuo” (Di giovedì 10 febbraio 2022) I quattro anni di attesa per il riscatto di Nathan Chen sono finiti, il pattinatore statunitense lascia le Olimpiadi invernali di Pechino con una medaglia d’oro nella gara individuale. Favorito anche da uno Yuzuru Hanyu non ai livelli che abbiamo imparato a conoscere, ma assolutamente perfetto nel completare il solito incredibile numero di salti quadrupli che fanno andare alle stelle il suo punteggio. Nelle sue dichiarazioni a Today, programma televisivo statunitense, il nativo di Salt Lake City si è detto ancora incredulo: “Non avrei mai pensato che sarei davvero arrivato così lontano nel Pattinaggio”, ha detto nello show. “Avere l’opportunità di arrivare alle Olimpiadi e poter fare quello che ho fatto, è tutto Grazie alle persone che mi hanno supportato durante tutta la mia carriera“. Il passaggio ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) I quattro anni di attesa per il riscatto disono finiti, il pattinatore statunitense lascia le Olimpiadi invernali dicon una medaglia d’oro nella gara individuale. Favorito anche da uno Yuzuru Hanyu non ai livelli che abbiamo imparato a conoscere, ma assolutamente perfetto nel completare il solito incredibile numero di salti quadrupli che fanno andare alle stelle il suo punteggio. Nelle sue dichiarazioni a Today, programma televisivo statunitense, il nativo di Salt Lake City si è detto ancora incredulo: “Non avrei mai pensato che sarei davvero arrivato così lontano nel”, ha detto nello show. “Avere l’opportunità di arrivare alle Olimpiadi e poter fare quello che ho fatto, è tuttoalle persone che mi hanno supportato durante tutta la mia carriera“. Il passaggio ...

Advertising

Coninews : Emozioni e medaglie nel pattinaggio artistico sul ghiaccio, tanti auguri di buon compleanno a Carolina #Kostner! ??… - elly048372 : RT @italianarmyfam_: ? “Euphoria” di #JUNGKOOK è stata usata come musica di sottofondo in una clip del pattinatore artistico Cha Junhwan pe… - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Nathan Chen implacabile, è campione di tutto! Hanyu abdica,… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | La star del pattinaggio artistico russo Kamila Valieva, 15enne, è risultata positiva alla trimetazidina, a… - USConsMilan : ?? CAMPIONE OLIMPICO?? @nathanwchen conquista il ?? con una prestazione incredibile nel pattinaggio artistico, segna… -