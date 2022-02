Pattinaggio artistico, Pechino 2022: bocche ancora cucite sul sospetto caso Valieva (Di giovedì 10 febbraio 2022) Fase di stallo totale a Pechino 2022 riguardo il controverso caso di doping nella Nazionale russa di Pattinaggio artistico, secondo diverse indiscrezioni attribuibile alla quindicenne Kamila Valieva. Durante la conferenza stampa quotidiana dei Giochi svoltasi alle ore 04:00 italiane (le 11:00 locali) di giovedì 10 febbraio infatti Mark Adams, portavoce del Comitato Olimpico Internazionale, non ha risposto a nessuna domanda dei giornalisti presenti in loco, ribadendo più volte di essere vincolato da un nodo di tipo legale. “Non commenterò le speculazioni. Non ho intenzione di commentare un caso legale. Dobbiamo aspettare con pazienza che questo caso trovi la sua strada verso una sorta di conclusione. Chiediamo e speriamo nella pazienza e nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Fase di stallo totale ariguardo il controversodi doping nella Nazionale russa di, secondo diverse indiscrezioni attribuibile alla quindicenne Kamila. Durante la conferenza stampa quotidiana dei Giochi svoltasi alle ore 04:00 italiane (le 11:00 locali) di giovedì 10 febbraio infatti Mark Adams, portavoce del Comitato Olimpico Internazionale, non ha risposto a nessuna domanda dei giornalisti presenti in loco, ribadendo più volte di essere vincolato da un nodo di tipo legale. “Non commenterò le speculazioni. Non ho intenzione di commentare unlegale. Dobbiamo aspettare con pazienza che questotrovi la sua strada verso una sorta di conclusione. Chiediamo e speriamo nella pazienza e nella ...

