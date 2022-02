Pattinaggio artistico, Daniel Grassl eccezionale alle Olimpiadi di Pechino: il video del programma libero (Di giovedì 10 febbraio 2022) Top 7 e nuovo record. Si è conclusa letteralmente con il botto la prima Olimpiade di Daniel Grassl, atleta che ha conquistato a Pechino 2022 un piazzamento tra i primi sette nella gara individuale maschile a più di settant’anni di distanza dall’ultima volta L’altoatesino seguito da Lorenzo Magri si è reso autore di una prestazione priva di sbavature, in cui ha atterrato brillantemente due salti quadrupli singoli, il lutz e il flip, e un quadruplo loop combinato con euler/triplo salchow. Passando successivamente in rassegna il triplo axel e altri cinque tripli l’azzurro ha ottenuto lo spaventoso punteggio di 187.43 (103.35, 84.04) per 278.07, ovvero lo score più alto mai registrato da un pattinatore italiano. Riviviamo allora lo splendido programma libero di Daniel ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Top 7 e nuovo record. Si è conclusa letteralmente con il botto la prima Olimpiade di, atleta che ha conquistato a2022 un piazzamento tra i primi sette nella gara individuale maschile a più di settant’anni di distanza dall’ultima volta L’altoatesino seguito da Lorenzo Magri si è reso autore di una prestazione priva di sbavature, in cui ha atterrato brillantemente due salti quadrupli singoli, il lutz e il flip, e un quadruplo loop combinato con euler/triplo salchow. Passando successivamente in rassegna il triplo axel e altri cinque tripli l’azzurro ha ottenuto lo spaventoso punteggio di 187.43 (103.35, 84.04) per 278.07, ovvero lo score più alto mai registrato da un pattinatore italiano. Riviviamo allora lo splendidodi...

