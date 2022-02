Paris Saint Germain, Pochettino: “Neymar? Vediamo se potrà esserci con il Real Madrid” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Rennes. Inevitabile alcune domande anche sull’ormai prossima sfida di Champions League contro il Real Madrid. Sul portiere titolare: “Sono molto contento dei due portieri Navas e Donnarumma. Per il momento pensiamo alla partita di domani, poi sceglieremo per la Champions”. Su Neymar, non convocato per il match di Ligue 1: “Vedremo nei prossimi giorni se potrà esserci contro il Real Madrid”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mauricio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Rennes. Inevitabile alcune domande anche sull’ormai prossima sfida di Champions League contro il. Sul portiere titolare: “Sono molto contento dei due portieri Navas e Donnarumma. Per il momento pensiamo alla partita di domani, poi sceglieremo per la Champions”. Su, non convocato per il match di Ligue 1: “Vedremo nei prossimi giorni secontro il”. SportFace.

