Papa, dal 2 al 3 aprile nuovo viaggio apostolico a Malta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Papa Francesco compirà un nuovo viaggio apostolico a Malta nei giorni 2 e 3 aprile prossimi. Ad annunciarlo il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni che ha spiegato che il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022)Francesco compirà unnei giorni 2 e 3prossimi. Ad annunciarlo il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni che ha spiegato che il ...

