Paolo Bonolis, sospesa la messa in onda del serale di ‘Avanti un altro’: ascolti bassi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda di “Avanti un altro-Pure di sera“, lo spin off del celebre quiz show condotto da Paolo Bonolis. La trasmissione continuerà la sua normale programmazione nella fascia preserale di Canale 5, dove ottiene buoni ascolti pur non conquistando la leadership, storicamente ad appannaggio di Rai1. Gli speciali nella fascia più prestigiosa, con ospiti vip e durata allungata, non hanno invece ottenuto i risultati sperati e si è arrivati allo stop alla programmazione. Il motivo, non ufficiale, è legato ai bassi ascolti. Erano previste sette appuntamenti domenicali, ne sono stati trasmessi solo quattro. Da domenica 13 febbraio la rete ammiraglia guidata da Giancarlo Scheri si affiderà ai film in replica, dunque a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mediaset ha deciso di sospendere laindi “Avanti un altro-Pure di sera“, lo spin off del celebre quiz show condotto da. La trasmissione continuerà la sua normale programmazione nella fascia predi Canale 5, dove ottiene buonipur non conquistando la leadership, storicamente ad appannaggio di Rai1. Gli speciali nella fascia più prestigiosa, con ospiti vip e durata allungata, non hanno invece ottenuto i risultati sperati e si è arrivati allo stop alla programmazione. Il motivo, non ufficiale, è legato ai. Erano previste sette appuntamenti domenicali, ne sono stati trasmessi solo quattro. Da domenica 13 febbraio la rete ammiraglia guidata da Giancarlo Scheri si affiderà ai film in replica, dunque a ...

Advertising

FQMagazineit : Paolo Bonolis, sospesa la messa in onda del serale di ‘Avanti un altro’: ascolti bassi - PasqualeMarro : #PaoloBonolis nella bufera. Attacco a Laurenti. La furia di un… - GiusCandela : Avanti un altro-Pure di sera, sospeso per bassi ascolti il quiz show di Bonolis. Le tre puntate previste saranno re… - infoitcultura : Paolo Bonolis e Luca Laurenti, il drammatico comunicato: 'Purtroppo non ci saranno più' - infoitcultura : Avanti un altro, doccia ghiacciata per Paolo Bonolis: 'Basta così', il siluro dai vertici Mediaset -