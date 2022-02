Pagani, frode da 127 milioni nei carburanti: arrestato latitante (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’uomo finito in manette a Pagani è l’amministratore di numerose società operanti nel settore del commercio di prodotti petroliferi. La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di F.D., latitante, pluripregiudicato. Quale amministratore di numerose società operanti nel settore del commercio di prodotti petroliferi, l’uomo, di 44 anni, era Leggi su 2anews (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’uomo finito in manette aè l’amministratore di numerose società operanti nel settore del commercio di prodotti petroliferi. La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di F.D.,, pluripregiudicato. Quale amministratore di numerose società operanti nel settore del commercio di prodotti petroliferi, l’uomo, di 44 anni, era

