Otto medaglie dell'Italia a Pechino, Malagò: "Podi in tutti gli sport.., restate sintonizzati.." (Di giovedì 10 febbraio 2022) Omar Visintin è medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 (leggi qui). Si tratta dell'ottava medaglia dell'Italia Team in questa edizione olimpica e del primo Podio olimpico dello snowboardcross maschile nella storia dei Giochi (al femminile c'era stato l'oro di Michela Moioli a PyeongChang2018). "Grande Omar! Oggi ci siamo ripresi quello che avevamo perso con la Moioli. – ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò – Una prova di carattere in una finale tutt'altro che facile. Mi piace sottolineare che questa è l'ottava medaglia vinta in sette discipline differenti. Non credo che al mondo ci siano tante altre nazioni che possano vantare questo primato. E per lo Snowboard non è finita: c'è ancora la prova della squadra mista di sabato. restate ..."

