Ornella Vanoni canta “Che cosa c’è” a Popcorn 1981

(Di giovedì 10 febbraio 2022)è una delle artiste italiane dalla carriera più longeva ed è tra le più amate del nostro panorama musicale. Dotata di uno stile interpretativo molto personale e sofisticato, che le conferisce una timbrica vocale fortemente riconoscibile, lante diviene popolare quando nel 1960 incontra ilutore Gino Paoli. La loro unione iniziò per motivi artistici: i due si conobbero nella casa discografica Ricordi. Paoli le scrisse la sua prima canzone d’amore dal titolo “Me in tutto il mondo”. I due si innamorarono e Paoli dedicò allauno dei suoi successi immortali: “Senza fine”. Ilutore scrisse peraltri brani tra cui “Anche se”, “Chec’è” e “Gli innamorati sono sempre soli”. La loro era però una relazione ...

Advertising

radiocalabriafm : ORNELLA VANONI - IL TEMPO D'IMPAZZIRE - guychiappa : @lazialeantifa Poi negli spogliatoi ha cantato Ornella Vanoni. Ieri da pigliarlo a pizze. Era dagli anni 80 che non… - Vale22046 : RT @DukeTakahashi: Ornella Vanoni & Carmen Consoli - L'appuntamento (2008) - Max33067010 : @EsercitoCrucian Ornella Vanoni è più dignitosa - radiofmfaleria : ORNELLA VANONI - LA MUSICA E´ FINITA -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni

TGCOM

Per il Festival del 1967, Don Backy voleva presentare un suo brano pur sapendo che avrebbe concorso anche, con un testo scritto proprio da lui.... le vicende e il legame con la musica, intrecciando il suo racconto con le illustrazioni di Marilena Pasini a cui si aggiunge la preziosa prefazione di. Pagina dopo pagina scorre una ...Vanta due partecipazioni al Festival di Sanremo: la prima nel 2004 con il brano “Solo un sogno” (premio per la miglior musica) e la seconda nel 2018 con Ornella Vanoni e Tony Bungaro con il brano ...I due si innamorarono e Paoli dedicò alla Vanoni uno dei suoi successi immortali: "Senza fine". Il cantautore scrisse per Ornella altri brani tra cui "Anche se", "Che cosa c’è" e "Gli innamorati sono ...