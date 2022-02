Operazione Warranty, maxi truffa smantellata: 20 milioni di euro di fondi garanzia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci troviamo ad Asti, dove la Guardia di Finanza ha smantellato un’organizzazione che otteneva finanziamenti come “Fondo garanzia Covid”. L’organizzazione era attiva in diverse regioni, precisamente in Piemonte, Lombardia, Lazio e Sardegna. Con l’aiuto di false identità, i membri del gruppo sono riusciti ad ottenere finanziamenti e prestiti bancari come “Fondo garanzia Covid”. La truffa è enorme: l’organizzazione ha preso più di 20 milioni di euro grazie a questo trucco. Le persone arrestate sono state dieci, di cui otto in carcere e due ai domiciliari, su disposizione del Gip del Tribunale di Asti, da dove è partita l’Operazione. Ribattezzata Operazione Warranty, la truffa comprende beni come imbarcazioni di lusso, altri beni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci troviamo ad Asti, dove la Guardia di Finanza ha smantellato un’organizzazione che otteneva finanziamenti come “FondoCovid”. L’organizzazione era attiva in diverse regioni, precisamente in Piemonte, Lombardia, Lazio e Sardegna. Con l’aiuto di false identità, i membri del gruppo sono riusciti ad ottenere finanziamenti e prestiti bancari come “FondoCovid”. Laè enorme: l’organizzazione ha preso più di 20digrazie a questo trucco. Le persone arrestate sono state dieci, di cui otto in carcere e due ai domiciliari, su disposizione del Gip del Tribunale di Asti, da dove è partita l’. Ribattezzata, lacomprende beni come imbarcazioni di lusso, altri beni di ...

