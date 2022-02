Open, Renzi al vetriolo contro Bersani: «Parla lui di finanziamento illecito? Ha preso soldi dai Riva» (Di giovedì 10 febbraio 2022) È scontro aperto con l’Associazione nazionale magistrati, ma non solo. Il giorno dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte dei pm di Firenze, Matteo Renzi è un fiume in piena. L’inchiesta Open che lo vede indagato per finanziamento illecito e traffico di influenza illecita è per lui solo una ritorsione giudiziaria per eliminarlo dalla vita politica. Talmente ne è convinti da aver denunciato alla Procura di Genova, competente sui reati commessi dai magistrati fiorentini, i tre pm che lo hanno incriminato, Giuseppe Creazzo, Luca Turco e Antonino Nastasi. Avrebbero, a suo dire, abusato del loro ruolo violando l’articolo 68 della Costituzione (la vecchia immunità Parlamentare) poiché ne avrebbero disposto le intercettazioni telefoniche anche dopo la sua elezione al Senato. Così ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) È saperto con l’Associazione nazionale magistrati, ma non solo. Il giorno dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte dei pm di Firenze, Matteoè un fiume in piena. L’inchiestache lo vede indagato pere traffico di influenza illecita è per lui solo una ritorsione giudiziaria per eliminarlo dalla vita politica. Talmente ne è convinti da aver denunciato alla Procura di Genova, competente sui reati commessi dai magistrati fiorentini, i tre pm che lo hanno incriminato, Giuseppe Creazzo, Luca Turco e Antonino Nastasi. Avrebbero, a suo dire, abusato del loro ruolo violando l’articolo 68 della Costituzione (la vecchia immunitàmentare) poiché ne avrebbero disposto le intercettazioni telefoniche anche dopo la sua elezione al Senato. Così ...

