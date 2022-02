Open, nuove scintille tra Renzi e magistrati: 'Basta, ora reagisco'. 'Inaccettabile' (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Sono cascati male, se c'è uno che non si tira indietro sono io. Basta buonismo, ora reagisco". Matteo Renzi ai microfoni di Radio Leopolda risponde alla richiesta di rinvio a giudizio chiesta dalla ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Sono cascati male, se c'è uno che non si tira indietro sono io.buonismo, ora". Matteoai microfoni di Radio Leopolda risponde alla richiesta di rinvio a giudizio chiesta dalla ...

Advertising

borraccino_ : Il rinnovamento dello studio sta, in sintesi, nell'aver eliminato la tribuna del pubblico per creare una nuova post… - BancaGenerali : RT @elisaapiazza: In un Paese che invecchia e tarda ad innovarsi, spazio a tecnologia e nuove generazioni. Nel nuovo episodio del podcast… -