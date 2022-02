OnePlus Nord CE 2 5G sempre più concreto: saltano fuori altri dettagli (Di giovedì 10 febbraio 2022) Era ormai nell’aria la notizia che OnePlus, azienda cinese con sede a Shenzhen, avrebbe introdotto nel mercato indiano un determinato numero di smartphone della serie Nord e, come primo step, quest’oggi 10 febbraio, attraverso un tweet, la società ha annunciato che lancerà a breve il tanto atteso OnePlus Nord CE 2 5G il prossimo 17 febbraio in India. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Dal video teaser postato su Twitter da OnePlus India, non emergono specifici dettagli sull’estetica del device, ma ciò che è possibile notare è il modulo fotografico posteriore caratterizzato da tre sensori (il cui design richiama quello del Realme GT Neo 2), una fotocamera anteriore integrata nel display e un design simile al OnePlus 9. Dal video si può vedere anche che il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Era ormai nell’aria la notizia che, azienda cinese con sede a Shenzhen, avrebbe introdotto nel mercato indiano un determinato numero di smartphone della seriee, come primo step, quest’oggi 10 febbraio, attraverso un tweet, la società ha annunciato che lancerà a breve il tanto attesoCE 2 5G il prossimo 17 febbraio in India. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Dal video teaser postato su Twitter daIndia, non emergono specificisull’estetica del device, ma ciò che è possibile notare è il modulo fotografico posteriore caratterizzato da tre sensori (il cui design richiama quello del Realme GT Neo 2), una fotocamera anteriore integrata nel display e un design simile al9. Dal video si può vedere anche che il ...

