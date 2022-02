Oncologia territoriale | il modello della “Casa della salute” di Piacenza | tra innovazione organizzativa e tecnologia

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – WINTER SCHOOL 2022 OLTRE LA LOGICA DEI SILOS PER UN’OFFERTA INTEGRATA DIPollenzo, 10 febbraio 2022 – Organizzare le reti oncologiche secondo il concetto di Hub & Spoke, e soprattutto portare il più vicino possibile alla dimora del paziente una terapia non tossica e complessa in ambito oncologico, è fondamentale perché dobbiamo sempre ricordarci che non tutti i pazienti affetti da tumore possono fare chilometri e chilometri per recarsi in ospedale ad effettuare la terapia. Terapie utili e anche salvavita, terapie palliative e che, in qualche modo, curino il tumore ma che possano essere effettuate non in ospedale, bensì vicino al domicilio del paziente, è uno dei presupposti fondamentali per l’implementazione dell’. Oltre a questo, i malati di tumore possono essere seguiti con follow-up ...