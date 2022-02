Omicidio Cerciello, il pg chiede la riduzione di pena per Natale Hjorth e l’ergastolo per Elder Finnegan (Di giovedì 10 febbraio 2022) Confermare l’ergastolo per Lee Elder Finnegan e ridurre a 24 anni la condanna per Gabriel Natale Hjorth. È la richiesta del sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano al termine della sua requisitoria davanti ai giudici della corte d’Assise d’Appello di Roma al processo per l’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Ucciso brutalmente con undici coltellate il 26 luglio 2019 davanti ad un hotel in zona Prati, a Roma. In primo grado entrambi gli americani sono stati condannati all’ergastolo. Cerciello, 11 coltellate in 15 secondi La vicenda si è consumata in 15-20 minuti, ma il delitto in 20 secondi. Con 11 fendenti con un coltello da 18 centimetri. “Si è inflitto una sofferenza senza alcuna pietà su un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Confermareper Leee ridurre a 24 anni la condanna per Gabriel. È la richiesta del sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano al termine della sua requisitoria davanti ai giudici della corte d’Assise d’Appello di Roma al processo per l’del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega. Ucciso brutalmente con undici coltellate il 26 luglio 2019 davanti ad un hotel in zona Prati, a Roma. In primo grado entrambi gli americani sono stati condannati al, 11 coltellate in 15 secondi La vicenda si è consumata in 15-20 minuti, ma il delitto in 20 secondi. Con 11 fendenti con un coltello da 18 centimetri. “Si è inflitto una sofferenza senza alcuna pietà su un ...

