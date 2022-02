Omar Visintin, dalla caduta al bronzo olimpico: la musica, il cane e la sua vita a tutto sport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Soltanto poche settimane fa, a dicembre, Omar Visintin pubblicava una sua foto con il braccio ingessato dopo una caduta: 'Me la cavo con un trauma cranico, lussazione del gomito sinistro e rottura di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Soltanto poche settimane fa, a dicembre,pubblicava una sua foto con il braccio ingessato dopo una: 'Me la cavo con un trauma cranico, lussazione del gomito sinistro e rottura di ...

ItaliaTeam_it : A dicembre era così Omar Visintin! Immensoooooo! ???? #ItaliaTeam | #Beijing2022 | @Fisiofficial - Coninews : MEDAGLIAAAAAA! OMAR SUL PODIO OLIMPICO! ??? A #Beijing2022 uno straordinario Omar #Visintin si prende il BRONZO nel… - Eurosport_IT : ?? OMAR VISINTIN DI BRONZO!!!! ?? Giusto per non perdere il ritmo, siamo già tornati sul podio: grande Omar!!!… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Omar Visintin vince il bronzo nello snowboardcross, ottava medaglia per l’Italia alle Olimpiadi - Alberto_Cirio : RT @Coninews: MEDAGLIAAAAAA! OMAR SUL PODIO OLIMPICO! ??? A #Beijing2022 uno straordinario Omar #Visintin si prende il BRONZO nello snowboa… -