Olimpiadi | Pinturault cade e si fa male alla spalla | rischia per gigante e slalom

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Lesono un po' unadizione per Alexische in carriera non è mai riuscito a vincere un oro. Partiva favorito in combinata dopo l'argento del 2018, ma una discesa libera ...

Lesono un po' una maledizione per Alexische in carriera non è mai riuscito a vincere un oro. Partiva favorito in combinata dopo l'argento del 2018, ma una discesa libera difficile ...Deludente anche Alexis, undicesimo in discesa e uscito in slalom. Niente da fare per Innerhofer , sprofondato in slalom dopo il sesto posto al mattino: per lui decima piazza a 4"07. Da ...Le Olimpiadi sono un po' una maledizione per Alexis Pinturault che in carriera non è mai riuscito a vincere un oro. Partiva favorito in combinata dopo l'argento del 2018, ma una discesa libera ...Giovedì 10 Febbraio, 10:15 Oltre il danno, ovvero l'uscita costata la rincorsa ad una medaglia comunque molto difficile nella “sua” combinata, anche la beffa di un infortunio che potrebbe ...