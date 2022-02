Olimpiadi Pechino 2022 | il medagliere aggiornato | la classifica delle nazioni

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci siamo. Dopo una lunga attesa, ma a pochi mesi di distanza da quelle estive, prendono finalmente il via leinvernali di: ecco allora di seguito ilin modo puntuale. E ci sarà da divertirsi, visto che l’Italia arriva alla rassegna a cinque cerchi con tante speranze: a questo proposito, per valutare le prestazioni degli azzurri, vi proponiamo di seguito il riepilogomedaglie giorno per giorno e la. Appuntamento dunque fissato dal 2 al 19 febbraio in Cina con i Giochi invernali di, ecco il. NAZIONE (ORO-ARGENTO-BRONZO) 1 – Germania 5-3-0 2 – Norvegia 4-2-4 3 – Svezia 4-1-2 4 – Usa 3-5-1 5 – Paesi Bassi ...

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - Romana40 : RT @azzurridigloria: ? OLIMPIADI INVERNALI: IL LIVE DELLE GARE ? Seguite tutte le gare di oggi col nostro LIVE. Occhi puntati sullo #snowb… - BersaniLeda : RT @artribune: Alle Olimpiadi Invernali di Pechino Casa Italia è piena d’arte contemporanea -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

Goggia non parteciperà al superG Sofia Goggia non parteciperà al supergigante olimpico di2022 in programma domani alle 11 (le 4 italiane) sulla pista di Yanqing. Per la sciatrice bergamasca ...Giochi invernali 2022 Goggia arrivata alledi: il sogno del bis nella libera, il bar aperto a Ibiza, i "due di picche" agli uomini "Non so se neanche se farò la discesa, le ...Nathan Chen ha levato lo scettro di re delle Olimpiadi a Yuzuru Hanyu. Dopo aver dominato, con record del mondo, il programma corto, lo statunitense si è assicurato il titolo a cinque cerchi ...PECHINO 2022 - Lo statunitense Nathan Chen vince la prova maschile di pattinaggio di figura davanti a Kagiyama e Shoma. Solo quarto l'altro giapponese Hanyu. Bene gli azzurri: Grassl chiude nono, ...