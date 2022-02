Olimpiadi | pagelle Italia 10 febbraio | Visintin guerriero | Lollobrigida strabilia | Grassl nuova stella

(Di giovedì 10 febbraio 2022)10Amedeo Bagnis (skeleton), 7: in linea con il rendimento stagionale, si trova a soli 4 centesimi da una top10 che sarebbe un grandissimo risultato, nonché un buon viatico verso Milano-Cortina 2026. Il piemontese ha 22 anni: in questo sport, dove l’esperienza conta molto, è quasi un bambino. Domani dovrà disputare due manche solide. Mattia Gaspari (skeleton), 6,5: la top15 sembra ormai in cassaforte, ma potrebbe anche recuperare qualche posizione. E’ tornato su buoni livelli dopo la rottura al tendine d’Achille. Daniel(pattinaggio artistico), 8,5: frantuma i recordni del libero e del punteggio totale, ottenendo una storica settima posizione a soli 15 punti dal podio. Solo tre pattinatori hanno fatto meglio di lui nel libero. Oggi è ...

OA Sport

Un talento importante, da coltivare con cura verso ledi Milano - Cortina 2026 dove, come vi spiegheremo nei prossimi giorni, rischiamo di presentarci con tanti, troppi atleti anziani in ...Ma se in seidisputate non è mai salito sul podio, un motivo ci sarà... Edwin Coratti (snowboard), 5,5 : manca la qualificazione per un centesimo. Sfortunato. Mirko Felicetti e Daniele ...Solo tre pattinatori hanno fatto meglio di lui nel libero. Oggi è entrato in una nuova dimensione: tra 4 anni dovrà essere una delle stelle azzurre nell’Olimpiade casalinga. Dopo l’addio di Carolina ...PAGELLE ITALIA OLIMPIADI MERCOLEDI' 9 FEBBRAIO Federica Brignone (sci alpino), 5,5: esce nella seconda manche dello slalom, non stava sciando male. Era un allenamento in vista della combinata, gara s ...