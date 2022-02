Olimpiadi | il super g femminile | orari tv | favorite e italiane in gara

Advertising

Eurosport_IT : SUPER VISINTIN! ???????? L'azzurro è bronzo Olimpico, che spettacolo! #Beijing2022 #snowboard #Olympics - Eurosport_IT : Sofia Goggia ha ancora bisogno di tempo dopo l'infortunio ?????? Questa la decisione dopo le prime prove fatte a Pec… - teozorzoli : Capelli lunghi, baffi alla Super Mario, tatuaggi colorati sul braccio sinistro, cappellino da baseball e un fisico… - ilfoglio_it : #Beijing2022 ?? Omar #Visintin, il secondo da sinistra nella foto, conquista il bronzo nello snowboard cross. Nient… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: SUPER VISINTIN! ???????? L'azzurro è bronzo Olimpico, che spettacolo! #Beijing2022 #snowboard #Olympics -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi super

Sofia Goggia ha deciso di saltare il supergigante che si disputerà nella notte tra giovedì e venerdì alleper concentrarsi solo sulla discesa del 15 febbraio. Scelta saggia e giusta. L'Italia, però, non viene scalfita da questa assenza considerato il terzetto di tutto rispetto al via. Tutte e ...Finaleper l'altoatesino: dopo aver perso qualche decimo in partenza è stato bravissimo a ...al gomito di dicembre è stata una mazzata perché ho pensato di dovere rinunciare alle, ...La gara si disputa alle ore 4.00 di notte tra giovedì e venerdì con diretta in streaming su Discovery Plus e Dazn, diretta in tv a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in chiaro su Rai Due, ...collegamento con Francesco Radicioni da Bangkok sulle Olimpiadi invernali di Pechino (Beijing 2022); sintesi delle interviste di Lanfranco Palazzolo ad Mattia Fantinati, Alessio Villarosa e Nicola ...